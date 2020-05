Bei Schwandorf Betrunkener Autofahrer baut Unfall auf der A93

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 9. Mai, gegen 23.30 Uhr, wollte ein 25-jähriger aus dem Bereich Weiden mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Schwandorf Nord auf die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Norden auffahren. Dabei kollidierte er mit den dortigen Mittelschutzplanken.