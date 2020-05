Zeugen gesucht Mountainbike in Neunburg vorm Wald geklaut

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 8. Mai, zwischen 17 und 17.15 Uhr, wurde vom Fahrradabstellplatz des Edeka-Marktes in der Rötzer Straße in Neunburg vorm Wald ein unversperrtes Fahrrad gestohlen.