Ruhestörung Polizei muss Musikanlage sicherstellen

Foto: 123rf.com

Am späten Donnerstagabend, 7. Mai, wurde in einer Wohnung in Holenbrunn in Wunsiedel überlaute Musik gespielt, sodass die Nachbarn nicht schlafen konnten. In der betreffenden Wohnung hielten sich drei Personen auf, wobei die beiden männlichen Personen sichtlich angetrunken waren.