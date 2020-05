Tragisch Motorradfahrer (28) aus Schwarzenfeld kommt bei Unfall nahe Falkenstein ums Leben

Am Freitag, gegen 17.25 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Freudenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) mit seiner BMW R1250 GS auf der Staatsstraße 2148 von Falkenstein kommend in Richtung Roding-Trasching. Hier kam es zum Unfall.

Falkenstein. Die 57-jährige Ehefrau saß auf dem Soziussitz des Motorrades. Er wollte dabei auf Höhe Löffelmühl einen vor ihm fahrenden Traktor mit Anhänger überholen. Beim Ausscheren übersah er anscheinend das Motorrad Yamaha YZF-R1 eines 28-jährigen Mannes aus dem Gemeindebereich Schwarzenfeld (Landkreis Schwandorf) und beide Kräder krachten ineinander.

Beide Motorradfahrer wurden schwer verletzt und kamen mit den verständigten Rettungshubschraubern in eine Klinik nach Regensburg (Kradfahrer BMW), sowie in eine Klinik nach Straubing (Kradfahrer Yamaha). Die ebenfalls verletzte Sozia des BMW-Krades kam mit dem BRK ins Krankenhaus nach Wörth an der Donau. Der schwerstverletzte 28-jährige Kradfahrer verstarb im Laufe des Abends an den Folgen des Verkehrsunfalles im Klinikum Straubing.

Aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Fahrzeuge nach Hinzuziehung eines Gutachters sichergestellt und abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Au-Marienstein abgesichert, der Verkehr umgeleitet und die Fahrbahn gereinigt. An den Krädern entstand jeweils Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.