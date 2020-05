Hinweise erbeten Unbekannter verklebt Schlösser mit Silikon

Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen, 6. bis 7. Mai, verklebte ein unbekannter Täter die Schlösser der Vorder- und Hintereingangstüre eines Anwesens in der Friedrichstraße in Helmbrechts mit Silikon.

Helmbrechts. Beide Schlösser mussten ausgetauscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 450 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Münchberg unter der Telefonnummer 09251/ 87004-0 zu wenden.