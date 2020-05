Diebstahl 36-Jährige vergisst Handy an der Kasse – Handy geklaut

Eine 36-jährige Frau legte am Donnerstag, 7. Mai, um 18.45 Uhr, ihr blaues Handy der Marke Huawei in einem Drogeriemarkt in der Regensburg Straße in Burglengenfeld beim Bezahlen und Einräumen ihrer Waren bei der Kasse ab.