Um Hinweise wird gebeten Die Polizei ermittelt in Hof – Hakenkreuze an Haus geschmiert

Foto: 123rf.com

Zwei Hakenkreuze schmierten von Mittwoch auf Donnerstag, 6. auf 7. Mai, bislang Unbekannte an die Fassade eines Hauses in der Friedrichstraße in Hof. Die Kripo in Hof ermittelt.