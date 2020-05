Hinweise erbeten Honda angefahren und anschließend geflüchtet

Einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro richtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag, 7. Mai, an einem Honda in Hof an und flüchtete anschließend. Die Polizei Hof sucht Zeugen.