Körperverletzung 23-Jähriger verleiht Geldforderung mit Schlägen Nachdruck

Foto: 123rf.com

Offenbar wollte oder konnte der 23-jährige Weidener seine „Schulden“ noch nicht zurückzahlen, was ihm nun ein paar Ohrfeigen einbrachte. Der 23-Jährige rief am Mittwoch, 6. Mai, in den frühen Abendstunden die Polizei und teilte mit, soeben geschlagen worden zu sein.