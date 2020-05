Hinweise erbeten Frau findet ihr Auto mit Kratzern an der Fahrertür wieder

Foto: 123rf.com

Eine unschöne Überraschung erlebte eine 44-jährige Klinikmitarbeiterin aus Nordhalben, als sie nach ihrer Schicht Mittwochfrüh, 6. Mai, zu ihrem in der Hofer Straße in Naila geparkten Pkw zurückkam. Sie fand einen Kratzer an der Fahrertür vor.