Kontrolle 35-Jähriger hat Einhandmesser griffbereit im Rucksack

Am Mittwoch, 6. Mai, gegen 14.30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Marktredwitz in der Marktredwitzer Straße in Arzberg vier Personen an einer Bushaltestelle. Hierbei stellten sie bei einem 35-Jährigen aus Arzberg ein sogenanntes Einhandmesser sicher.