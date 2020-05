Die Polizei ermittelt Streit endet mit blutiger Lippe

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 6. Mai, gegen 22.30 Uhr hatten ein 25- und 26-jähriger Mann in der Egerstraße in Röslau eine verbale Auseinandersetzung, die letztendlich in einer Handgreiflichkeit gipfelte.