Pkw übersehen Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 42-jähriger Mann aus Schönsee fuhr am Mittwoch, 6. Mai, um 19.10 Uhr, mit seinem BMW die Straße „Zum Bahnhof“ in Oberviechtach stadtauswärts und wollte auf Höhe der Commerzbank nach links in den Parkplatz einbiegen. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug anhalten.