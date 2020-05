Eigentümer gesucht Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Am Mittwoch, 6. Mai, gegen 7 Uhr, meldete sich telefonisch eine aufmerksame Bürgerin aus Bad Neualbenreuth bei der Polizeiinspektion Waldsassen. Sie teilte mit, dass sie soeben eine männliche Person mit Brecheisen und Mundschutz aus ihren Garten weglaufen gesehen habe.

Bad Neualbenreuth. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßen der Polizei konnten zunächst ein Diebstahl eines Fahrrades der Marke Cube sowie ein Werkzeugdiebstahl aus einer Garage im Ortsgebiet ermittelt werden. Im Verlauf der weiteren Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnte der Tatverdächtige im Bereich des Grenzlandturmes durch die Beamten gesichtet werden.

Der 37-jährige tschechische Staatsangehörige setzte seine Flucht querfeldein fort und wurde von den Polizeibeamten verfolgt. Letztendlich konnte der Flüchtende am Ortsrand von Bad Neualbenreuth durch die eingesetzten Streifen gestellt und festgenommen werden. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass gegen den Mann ein Einreiseverbot vorlag und er auch wegen eines weiteren Deliktes im Bundesgebiet gesucht wurde.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Waldsassen nach den Eigentümer eines weiteren Mountainbikes der Marke Cube (siehe Foto). Am Sattel des Rades ist ein auffälliges rotes Spiralschloss angebracht. Das Fahrrad wurde am Dienstag, 5. Mai, im Bereich der Schulstraße in Richtung Grenzübergang in Bad Neualbenreuth aufgefunden. Hinweise zu dem Abhandenkommen beziehungsweise dem Eigentümer des Mountainbikes erbittet die Polizeiinspektion Waldsassen unter der Telefonnummer 09632/ 849-0.