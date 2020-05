Festnahme in Düsseldorf Betrüger ergaunerte sich in mehreren Bankfilialen eine fünfstellige Geldsumme – 56-Jähriger in U-Haft

Mehr als dreist zeigte sich ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch, 5. Februar. Dieser marschierte in mehrere Bankfilialen, gab sich als Geschäftsführer einer Firma aus und gelang so an einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden konnte nun einen 56-Jährigen Mann ermitteln. Dieser sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Weiden. Am 5. Februar, zwischen 10 und 12.30 Uhr, wurde ein bisher unbekannter Mann in diversen Geldinstituten in Eschenbach, Mantel und Weiden vorstellig. Dort gab er sich als Geschäftsführer einer im Landkreis Tirschenreuth ansässigen Firma aus. Nach Vorlage eines gefälschten Ausweisdokuments wurde ihm in zwei Bankfilialen jeweils eine Geldsumme im unteren fünfstelligen Eurobereich ausgehändigt. In den anderen Filialen zeigten sich die Bankmitarbeiter misstrauisch und übergaben kein Geld.Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden hatte die Ermittlungen übernommen und sich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Weiden mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Die eingegangen Hinweise wurden intensiv überprüft und aufwendige spurentechnische Untersuchungen durchgeführt.

Nun konnte die Kriminalpolizeiinspektion Weiden den Betrüger eindeutig ermitteln. Eine besondere Rolle hatte dabei der hervorragende Austausch zwischen den Polizeiverbänden der Bundesländer gespielt. Im Zuge dessen war ein Mann bekannt geworden, der am 5. März, in Düsseldorf wegen einer ähnlichen Vorgehensweise wie in der Oberpfalz festgenommen worden war. Bei dem Mann handelte es sich um einen 56-Jährgen, der als Täter für die Fälle in der Nordoberpfalz eindeutig identifiziert werden konnte. Zudem stellte sich heraus, dass er wohl für zahlreiche Betrugsmaschen in ganz Deutschland verantwortlich sei. Nach seiner Festnahme in Düsseldorf war er einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Er befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zu den Fällen im Raum Weiden werden von der Kriminalpolizeiinspektion Weiden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Weiden weitergeführt.