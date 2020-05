Zeugen gesucht Vorfahrt an der Kreuzung missachtet – zwei Frauen leicht verletzt

Am Dienstag, 5. Mai, gegen 7.30 Uhr, kam es auf der Hutschenreuther Straße in Hohenberg an der Eger zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige aus Hohenberg sei mit ihrem Renault Clio auf der Hutschenreuther Straße unterwegs gewesen. An der Kreuzung sei eine 36-Jährige aus Selb mit ihrem Skoda Citigo gekommen.