Anzeige erstattet E-Roller ohne Versicherungskennzeichen festgestellt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 5. Mai, um 14.20 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizei Burglengenfeld in der Hagenauer Straße in Maxhütte-Haidhof einen Elektro-Roller ohne Kennzeichen.