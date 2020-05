Hinweise erbeten Unbekannter schlägt Autotüre gegen anderes Fahrzeug und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 5. Mai, zwischen 7.45 Uhr und 17.15 Uhr, wurde im Parkhaus in der Regensburger Straße in Burglengenfeld ein geparkter schwarzer Skoda beschädigt.