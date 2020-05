Zeugenaufruf Dreister Dieb macht Probefahrt mit Mountainbike im Wert von 4.800 Euro und kommt nie zurück

Am Dienstag, 5. Mai, gegen Mittag, kam ein bislang unbekannter Mann in ein Fahrradgeschäft bei der Autobahnmeisterei in Schwandorf. Er interessierte sich für ein hochwertiges Mountainbike und vereinbarte mit dem Verkäufer sogleich eine Probefahrt auf dem vorgelagerten Gelände einer benachbarten Firma.