Streit eskaliert Frau beleidigt und in die Kniekehle getreten

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 5. Mai, wurde in der Luitpoldstraße in Helmbrechts eine 41-jährige Frau aus Helmbrechts, in dem Moment, als sie in ihren Pkw einsteigen wollte, von einem 33-jährigen Mann aus Helmbrechts beleidigt und in die Kniekehle getreten.