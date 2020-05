Hinweise erbeten Dieb klaut Rasenmähroboter im Wert von 1.500 Euro

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 4. auf 5. Mai, wurde von einem bislang unbekannten Täter ein Rasenmähroboter samt der dazugehörigen Ladestation und des eingegrabenen Begrenzungskabels aus einem Garten in Eschenfelden in Hirschbach entwendet.