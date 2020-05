Unfall in Schwandorf Nach links? Oder nach rechts? Und dann hat‘s gekracht!

Foto: 123rf.com

Am Montag, 4. Mai, gegen 11 Uhr, wollte ein Sattelzug das Gelände eines Verbrauchermarktes Am Brunnfeld in Schwandorf verlassen und nach rechts abbiegen. Der Sattelzug blinkte zwar mit den rechten Fahrtrichtungsanzeigern, um aber die enge Ausfahrt besser befahren zu können, holte er nach links über die Linksabbiegespur aus und bog dann nach rechts in die Fahrbahn ein.