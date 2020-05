Strafverfahren eingeleitet Verkehrsteilnehmer mit Spielzeug-Waffe bedroht

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montagvormittag befuhr ein 46-jähriger Kirchenlamitzer die Königsstraße in Kirchenlamitz. Dort nahm ihm ein 56-Jähriger zunächst die Vorfahrt und zeigte ihm zudem den ausgestreckten Mittelfinger. Als der Mann von dem Kirchenlamitzer an einer Tankstelle zur Rede gestellt wurde, zog dieser plötzlich aus der Seitenkonsole eine Waffe und richtete diese auf den Kirchenlamitzer.