Ermittlungen eingeleitet Verletzte 17-jährige Beifahrerin verlässt Unfallstelle und meldet sich erst Stunden später

Foto: 123rf.com

Während der Streifenfahrt stellten die Beamten am Montagabend, 4. Mai, im Kreisverkehr in Holenbrunn in Wunsiedel ein beschädigtes Fahrzeug fest. Der 18-jährige Fahrzeugführer, der zu dieser Zeit alleine am Fahrzeug war, gab an, dass er aufgrund eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn abkam.