Trunkenheitsfahrt Lkw-Fahrer fährt in Schlangenlinien und zweimal über Rot

Foto: 123rf.com

Am Montagabend, 4. Mai, ging gegen 17 Uhr, zunächst bei der Polizei in Bayreuth die Meldung ein, dass der Fahrer eines Lkws in Bad Berneck zweimal an einer Ampel das Rotlicht missachtete. Außerdem fiel dem Anrufer deutlich die unsichere Fahrweise des Brummi-Fahrers auf.