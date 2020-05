Polizei muss einschreiten Mann trotz Hausverbot in Verbrauchermarkt – Beamte finden „Grinder“ mit Cannabis bei ihm

Laut Mitteilung erhielt am Montag, 4. Mai, gegen 18 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Leopoldstraße in Marktredwitz, ein 51-jähriger Mann aus Marktredwitz zum wiederholten Male die Aufforderung eines Sicherheitsmitarbeiters das Umfeld des Marktes zu verlassen. Da er dieser wieder nicht nachkam und sich nicht kooperativ zeigte, musste die Polizei Marktredwitz einschreiten.