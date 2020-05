Unfallflucht Kleintransporter fährt Warnbake um und wird erheblich beschädigt – Fahrer meldet sich erst drei Stunden später

Foto: 123rf.com

Einem Strafverfahren wegen Unfallflucht muss sich demnächst ein 29-jähriger Hamburger stellen. Er hatte am Montag, 4. Mai, gegen 10.15 Uhr, in der Baustelle am Vogtlanddreieck bei Selbitz eine Warnbake im Wert von 70 Euro umgefahren und beschädigt.