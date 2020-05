Verbale Auseinandersetzung Streit im Drogenrausch – Polizei stellt Cannabis sicher

Nach einem Familienstreit fand die alarmierte Polizeistreife am frühen Dienstagmorgen, 5. Mai, eine geringe Menge Cannabis in einer Wohnung in Hof. Das Rauschgift wurde sichergestellt.