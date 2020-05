Zeugen gesucht Unbekannter beschädigt Fahrzeug und kümmert sich nicht

Am Montag, 4. Mai, zwischen 7.45 Uhr und 16.30 Uhr, parkte eine 27-Jährige aus Oberviechtach ihren Audi A4 auf dem Parkplatz des Reha-Zentrums „Passauer Wolf“ in Nittenau. Als sie ihr Fahrzeug abstellte, war dieses noch unbeschädigt.

Nittenau. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung des linken Kotflügels fest. Am Fahrzeug wurden weder ein Hinweiszettel aufgefunden, noch wurde der Unfall bei der Polizei gemeldet, weshalb von einer Verkehrsunfallflucht ausgegangen werden muss.

Der Schaden am Audi beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Als Unfallverursacher kommt ein weißes Fahrzeug in Betracht, Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sollten sich bitte mit der Polizeistation Nittenau in Verbindung setzen.