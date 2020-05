Amtswechsel Polizeiinspektion Amberg – Günter Grießhammer ist neuer stellvertretende Dienststellenleiter

Erster Polizeihauptkommissar Günter Grießhammer heißt seit Freitag, 1. Mai, der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Amberg. Er folgt damit auf Polizeihauptkommissar Andreas Weidauer, der zum Polizeipräsidium Oberpfalz nach Regensburg wechselte.

Amberg. Die aktuell sehr gute Sicherheitslage bei einer gleichzeitig sehr hohen Aufklärungsquote von 73,7 Prozent (Oberpfalz: 69,7 Prozent) in Amberg ist besonders hervorzuheben. Mit einer Anzahl von 2.564 Straftaten im Jahr 2019 liegt die Kriminalitätsrate auf dem niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre. Dies ist zweifelsfrei ein Beweis dafür, dass sich die rund 90.000 Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Amberg sicher fühlen können.

Nicht zuletzt ist dies mit Verdienst des Dienststellenleiters, Polizeidirektor Thomas Lachner, zusammen mit dem ehemaligen stellvertretenden Dienststellenleiter, PHK Andreas Weidauer. Der 30-jährige Weidauer übernimmt nach neun Monaten als Vize-Chef der Polizeiinspektion Amberg, im Rahmen seiner Führungsbewährung für einen möglichen Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene, neue Aufgaben im Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg. „Herr Weidauer konnte seine Führungseigenschaften im polizeilichen Alltag unter Beweis stellen und erfüllte seine Aufgaben sowie die gesetzten Erwartungen zur vollsten Zufriedenheit“, so Polizeipräsident Norbert Zink.

Seit Freitag, 1. Mai, ist nun der 55-jährige Günter Grießhammer neuer stellvertretender Leiter der Amberger Polizei. Der Erste Polizeihauptkommissar bringt aufgrund jahrelanger Erfahrungen in den verschiedensten Bereichen der Bayerischen Polizei die besten Voraussetzungen für seine neue Funktion mit. Zuletzt war Grießhammer stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg weswegen er nun vom Ersten Kriminalhauptkommissar zum Ersten Polizeihauptkommissar umbenannt wird. Polizeipräsident Norbert Zink wünschte dem neuen „Vize“ viel Erfolg: „Ich bin mir sicher, lieber Herr Grießhammer, dass Sie mit Ihrem neuen Team die erfolgreiche Arbeit bei der PI Amberg fortsetzen und Ihre ganz persönliche Note sowie Ihre besonderen kriminalpolizeilichen Erfahrungen einbringen werden.“ Neben seinem Engagement im Jugendfußball als Trainer, hält sich Grießhammer in seiner Freizeit mit Laufen und Radfahren fit.