Notruf gewählt Verwirrter Einbrecher hängt sich selber bei der Polizei hin

Foto: Polizei Bayern

Am Montag, 4. Mai, gegen 23.30 Uhr, verständigte ein 39-Jähriger aus Schwandorf über Notruf die Einsatzzentrale in Regensburg und teilte mit, dass er in ein Sparkassengebäude im Bereich Schwandorf eingebrochen sei.