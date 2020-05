Die Polizei ermittelt 58-Jährige erkennt dubiose Story und erstattet Anzeige

Foto: 123rf.com

Das Internet und die Liebe führen öfters Damen und Herren in so manch phantasievolle und abenteuerliche Geschichten, aber meist lassen Geldforderungen oder letztlich der bezweckte Betrug die Träumereien platzen. Diese Mal führt uns das Abenteuer, das eine 58-jährige Landkreisbewohnerin schmunzelnd erleben durfte, hin zu Piraten in Südostasien und dem Helden, der wertvolle Dokumente und 550.000 Dollar vor ihnen retten muss.