Die Polizei warnt Enkeltrickbetrüger im Raum Weiden aktiv

Am Montag, 4. Mai, häuften sich wieder Anrufe besorgter Bürger aus dem Weidener Raum, die einen „schockierenden Anruf“ erhalten haben. Alle Bürgerinnen und Bürger berichten, dass sich eine Dame am anderen Ende der Leitung als Verwandte ausgibt und eine Notsituation vorspielt.

Weiden. Solche Anrufe sind bereits einschlägig unter dem Phänomen „Enkeltrick“ bekannt.

Die Polizei Weiden möchte aufgrund der akuten Häufung solcher Anrufe alle Bürgerinnen und Bürger erneut zur Vorsicht aufrufen: Hinterfragen Sie solche Anrufe von vermeintlichen Verwandten kritisch! Lassen Sie sich von dieser vermeintlichen „Notsituation“ nicht blenden und in einen emotionalen Engpass bringen! Legen Sie im Zweifelsfall auf und rufen Sie (!) die Verwandten unter den Ihnen bekannten (!) Nummern an und fragen nach! Geben Sie keinesfalls Details über Ihr Vermögen etc. preis. Geben Sie auch keinerlei persönliche Daten (auch Kontodaten etc.) heraus! Lassen Sie sich auf keinerlei Geldforderung ein! Verständigen Sie die Polizei!