Einsatz in Amberg Streit mit ihrem Lebensgefährten – 52-Jährige demoliert Zimmertür und zwei Fernseher

Erst flog die Füllung aus dem Türblatt, dann bekamen zwei Fernsehgeräte die Wut einer 52-jährigen Ambergerin ab.

Amberg. Vorausgegangen war eine Streitigkeit mit ihrem Lebensgefährten, um das Wortgefecht mit Nachdruck zu beenden, schlug sie vehement die Zimmertür nach sich zu, sodass die Türblattfüllung aus dieser flog. Darüber regte sie sich wiederum so auf, dass die Polizei zur Beruhigung gerufen werden musste. Da keine Straftaten vorlagen war nach einem klärenden Gespräch die Welt soweit wieder in Ordnung und die Polizeibeamten fuhren wieder. Drei Stunden später rief der 55-jährige Lebensgefährte erneut an, hatte die Dame in seiner kurzen Abwesenheit auf die beiden Fernsehgeräte in der Wohnung eingeschlagen und die Displays beschädigt. Da waren wohl die Gemüter doch nicht richtig beruhigt gewesen und deshalb rückten die Beamten erneut an. In der Zwischenzeit flüchtet die Ambergerin in die dunkle Nacht, kam aber nach kurzer Zeit wieder zurück. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung und der daraus resultierenden Uneinsichtigkeit musste sie in Gewahrsam genommen werden und die Nacht in der Inspektion verbringen. Ob als Versöhnungsgeschenk ein neuer Fernseher die Beziehung wieder kitten kann, bleibt abzuwarten.