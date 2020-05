Hinweise erbeten Aufmerksame Spaziergänger verhindern Waldbrand

Foto: 123rf.com

Am Sonntagmittag, 3. Mai, bemerkte ein aufmerksamer Spaziergänger am „Kleinen Haberstein“ in Tröstau Brandgeruch. Feuerwehr und Bergwacht konnten nach intensiver Suche im Wald eine circa drei Quadratmeter große Brandstelle feststellen.