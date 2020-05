Dumm gelaufen Alkoholisiertes Trio fährt gegen Mauer und will abhauen – Anwohnerin hört Knall und ruft Polizei

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Sonntag, 3. Mai, gegen 3.25 Uhr, hörte eine Anwohnerin in der Straße „Sonnenblick“ in Marktleuthen einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster sah, stand an der Grundstücksmauer ein Pkw und die drei Insassen waren bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegen.