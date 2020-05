3.500 Euro Schaden Manöver mit Automatikfahrzeug – 35-Jährige verwechselt „Drive“ und „Rückwärts“

Foto: 123rf.com

Die Chancen für die 35-jährige Weidenerin standen „Fifty Fifty“. Leider entschied sie sich für die falschen „Fifty“. Die junge Dame wollte am Sonntag, 3. Mai, gegen 15.50 Uhr, mit ihrem Fahrzeug in einer Garage in Weiden manövrieren.