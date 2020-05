10.000 Euro Schaden Brennende Teelichter vergessen – 86-Jährige leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Da eine 86-jährige Rentnerin eigenen Angaben zufolge vergessen hatte, mehrere Teelichte in ihrer Wohnung zu löschen, kam es am Montag, 4. Mai, in den frühen Morgenstunden, in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Marktredwitz zu einem Brand.