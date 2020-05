Hier passt einfach gar nichts 19-jähriger Rollerfahrer will sich zu Fuß aus dem Staub machen

Foto: 123rf.com

Am Sonntagabend, 3. Mai, gegen 19.30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der PI Schwandorf in der Wackersdorfer Straße ein Rollerfahrer auf. Die Beamten entschlossen sich zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle und wendeten den Streifenwagen. Als dies der Rollerfahrer bemerkte, stellte er den Roller am Straßenrand ab und flüchtete zu Fuß.