Polizei bittet um Hinweise Stoppschild umgefahren und geflüchtet

Mitsamt dem Standrohr fuhr ein Unbekannter am Samstagmittag, 3. Mai, ein Stoppschild an der Einmündung nach Pirk um und kümmerte sich nicht um den Schaden. Die Unfallfluchtfahnder bitten um Hinweise.

Pirk. Gegen 11 Uhr fuhr ein rotes Auto mit Hofer Zulassung von Krötenbruck kommend in Richtung Konradsreuth. An der Einmündung nach Pirk wollte der Fahrer nach rechts abbiegen. Dabei geriet er zu weit nach links und prallte gegen das Stoppschild auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein Zeuge sah das Auto im Feld stehen und über eine Wiese in Richtung Pirk davonfahren.

Es soll sich um ein rotes Fahrzeug mit Hofer Kennzeichen handeln. Am Schild entstand ein Schaden von circa 400 Euro. Die Unfallfluchtfahnder der Polizeiinspektion Hof haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hilfe aus der Bevölkerung: Wer hat den Unfallvorgang am Samstag, um etwa 11 Uhr, beobachtet? Wem ist ein Auto mit einem frischen Unfallschaden aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 entgegengenommen.