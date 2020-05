Polizei bittet um Hinweise Einbruch in Vereinshütte in Wernberg-Köblitz

Der Polizei Nabburg wurde am Wochenende, 2. und 3. Mai, ein Einbruch in die Vereinshütte des Oberpfälzer Waldvereines im Gewerbering Süd in Wernberg-Köblitz gemeldet. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten die Eingangstür gewaltsam auf und entwendeten Bargeld.