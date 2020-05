Die Polizei ermittelt Einbrecher schlägt Pflegekraft in einem Seniorenheim nieder

Foto: Ursula Hildebrand

Ein unbekannter Einbrecher schlug am frühen Samstagmorgen, 2. Mai, eine Pflegekraft in einem Seniorenheim nieder und entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang mit den Einbrüchen Ende April in die Alten- und Pflegeheime in Wunsiedel und Marktredwitz.