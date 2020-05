Mehrere Unfälle Hagelschauer verwandelte die A93 in eine gefährliche Eisfläche

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 1. Mai, gegen 18.45 Uhr, ereigneten sich auf der Autobahn A93 auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt an der Waldnaab in Fahrtrichtung Holledau mehrere Verkehrsunfälle mit glimpflichen Ausgang.