Amtswechsel Thomas Mikolei ist neuer stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß

Polizeihauptkommissar Thomas Mikolei heißt ab 1. Mai der neue stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß. Er wird damit Nachfolger von Polizeihauptkommissar Thomas Meiler, der zum 1. Juni zur Polizeiinspektion Weiden wechselt.

Vohenstrauß. Der Dienstbereich der Polizeiinspektion (PI) Vohenstrauß umfasst neben der Stadt Vohenstrauß die Gemeinden Bechtsrieth, Eslarn, Georgenberg, Irchenrieth, Leuchtenberg, Moosbach, Pirk, Pleystein, Tännesberg, Waldthurn, Waidhaus, Theisseil mit Ortsteilen Letzau, Remmelberg, Schammesrieth, und Oberhöll. Die PI Vohenstrauß sorgt damit für die Sicherheit von etwa 28.000 Bürgerinnen und Bürger.

Die aktuell sehr gute Sicherheitslage bei einer gleichzeitig sehr hohen Aufklärungsquote von 83,6 Prozent (Oberpfalz: 69,7 Prozent) im Zuständigkeitsbereich ist besonders hervorzuheben. Mit einer Anzahl von 1.593 Straftaten im Jahr 2019 sank die Zahl in den letzten fünf Jahren um rund 35 Prozent (Anzahl 2015: 2.448). Dies ist zweifelsfrei ein Beweis dafür, dass sich die Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der PI Vohenstrauß sicher fühlen können.

Der 50-jährige Polizeihauptkommissar Thomas Meiler kann daher auf die letzten zweieinhalb Jahre als Vize-Chef der Polizeiinspektion mit Stolz zurückblicken. Zum 1. Juni wird er die Dienststelle verlassen und zur Polizeiinspektion Weiden wechseln.

Ab 1. Mai wird der 48-jährige Thomas Mikolei im Rahmen des Personalauswahlverfahrens für das Spitzenamt der 3. Qualifikationsebene vorübergehend stellvertretender Leiter der Vohenstraußer Polizei. Der Polizeihauptkommissar bringt aufgrund seiner über 30-jährigen Erfahrung in den verschiedensten Bereichen der Bayerischen Polizei die besten Voraussetzungen für seine neue Funktion mit. Zuletzt war Mikolei für mehr als 12 Jahre Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden, hier beim Kriminaldauerdienst, im Fachkommissariat 1 und im Sachbereich Einsatz. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne im Alter von 19 und 15 Jahren und wohnt im westlichen Landkreis Neustadt an der Waldnaab. In seiner Freizeit engagiert er sich als Vorstand eines Sportvereins und restauriert gerne alte Möbelstücke.