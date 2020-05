Unfall im Landkreis Wunsiedel Probefahrt mit einem nagelneuen Geländewagen – betrunkener 59-Jähriger richtet 50.000 Euro Schaden an

Am frühen Donnerstagabend, 30. April, war ein 59-jähriger Marktredwitzer mit einem nagelneuen Geländewagen auf der Staatsstraße von Nagel in Richtung Tröstau unterwegs. In einer leichten Rechtskurve, die er angeblich mit überhöhter Geschwindigkeit geschnitten haben soll, kam ihm ein Pkw aus Richtung Nagel entgegen.