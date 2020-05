Kontrolle in Amberg 63-Jährige hatte 1,7 Promille intus

Am Freitag, 1. Mai, gegen 3.30 Uhr, wurde eine 63-jährige Stadtbewohnerin in Amberg in der Bayreuther Straße mit ihrem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen.