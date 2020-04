Kontrolle bei Feilitzsch Diverse Dopingpräparate auf der A72 sichergestellt

Strafrechtliche Ermittlungen gegen einen Mann wegen eines Verstoßes gegen das Antidopinggesetz sowie des Verdachts des Fahrens trotz Fahrverbot führt derzeit die Kripo Hof. Vorangegangen war Mittwochnacht eine Kontrolle der Fahndungsbeamten aus Selb auf der A72.

Feilitzsch/Landkreis Hof. Gegen 23.15 Uhr überprüften die Schleierfahnder den Mercedes mit britischen Kennzeichen und die zwei moldauischen Insassen auf einem Parkplatz an der Autobahn A72 in Richtung Westen. Bei dem Fahrer stellte sich heraus, dass er trotz aktuellem Fahrverbot am Steuer gesessen war. In einer Reisetasche entdeckten die Beamten sieben Ampullen und eine Packung mit 100 Tabletten verschiedener Dopingpräparate. Sie stellten die Substanzen sicher, da sie deutlich die erlaubte Menge überschritten. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Hof.