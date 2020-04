Besitzer gesucht Vermutlich entwendetes Fahrrad sichergestellt

Foto: PI Schwandorf

Eine Polizeistreife unterzog am Mittwoch, 29. April, gegen 22.45 Uhr in Schwandorf in der Flurstraße ein verdächtiges Trio einer Kontrolle. Dabei handelte es sich um polizeibekannte Rauschgiftkonsumenten und Straftäter.