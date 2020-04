Hinweise erbeten Herumfliegende Ladungsteile beschädigen Skoda

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 29. April, um 15 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem weißen Skoda Octavia auf der Bundesstraße B303 von der Abfahrt Luisenburg in Richtung Tröstau. Kurz vor der Einmündung nach Furthammer in Wunsiedel kam ihm ein Pkw mit Anhänger entgegen, der zu diesem Zeitpunkt einen Reifenschaden hatte, weshalb ihm Teile seiner Ladung vom Anhänger fielen.