Zeugen gesucht Einbruch in Alten- und Pflegeheim in Wunsiedel

Foto: 123rf.com

Insbesondere auf den Inhalt eines Tresors in einem Alten- und Pflegeheim in Wunsiedel hatten es derzeit noch Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, 29. April, abgesehen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.